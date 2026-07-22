Informations pratiques

Chareil-Cintrat

Y-a-t-il un chat dans le château ? (visite en famille)

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Toc, toc, toc… y-a-t-il un chat dans le château ? Découvrez les animaux cachés dans le décor à travers comptines, marionnette et histoire. Une visite ludique pour les tout-petits !

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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

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English :

Knock, knock, knock… is there a cat in the castle? Discover the animals hidden in the scenery through nursery rhymes, puppets, and stories. A fun-filled tour for little ones!

L’événement Y-a-t-il un chat dans le château ? (visite en famille) Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule