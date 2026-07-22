Y-a-t-il un chat dans le château ? (visite en famille) Chareil-Cintrat
mercredi 22 juillet 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Y-a-t-il un chat dans le château ? (visite en famille)
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Toc, toc, toc… y-a-t-il un chat dans le château ? Découvrez les animaux cachés dans le décor à travers comptines, marionnette et histoire. Une visite ludique pour les tout-petits !
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
Knock, knock, knock… is there a cat in the castle? Discover the animals hidden in the scenery through nursery rhymes, puppets, and stories. A fun-filled tour for little ones!
L’événement Y-a-t-il un chat dans le château ? (visite en famille) Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule