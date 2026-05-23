Y’a d’la joie Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Y’a d’la joie

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

humour

Tout public 1h30

Trouver la joie de vivre en recourant à toutes les techniques possibles et imaginables, l’humoriste Michaël Hirsch a essayé… et avec humour, il nous partage ses observations, conclusions, dans un seul en scène désopilant, de calembours brillants et de jeux de mots.

Citations Instagram, méditation, méthodes d’organisation… L’auteur et comédien Michaël Hirsch a scrupuleusement suivi tous les préceptes du développement personnel, en vain puisqu’il n’est pas plus heureux qu’avant ! Le spectacle commence avec l’artiste en haut d’une structure symbolisant son désir d’élévation et de dépassement de soi. Sous l’oeil complice de Mikaël Chirinian, qui signe une mise en scène à la croisée du théâtre et des arts

plastiques, le comédien délaisse ses certitudes pour explorer les chemins de traverse de l’allégresse. Au gré d’une série de rencontres étonnantes et de tests concrets, en digne héritier de Raymond Devos, il livre une formidable réflexion sur un état auquel il ne se croyait pas destiné. Véritable orfèvre des mots, maître du burlesque, il mêle habilement humour, poésie et réflexion dans cette exploration intérieure bourrée d’émotions et d’espoir, qui se révèle particulièrement instructive pour le spectateur.

Réservation possible auprès des bureaux de L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Organisateur Les Scènes du Jura

Fondée en 1996, avec le rapprochement des deux théâtres municipaux à l’italienne de Dole et de Lons-le-Saunier, dans l’envie de développer une structure culturelle forte irriguant l’ensemble du département, l’histoire des Scènes du Jura ressemble à une conquête douce celle des volontés, des territoires et des convictions partagées.

D’un pacte fondateur entre deux équipes municipales au soutien multi-partenarial de pas moins de treize collectivités aujourd’hui, en passant par la consécration de l’Etat en 2013 via la labellisation de la structure comme “Scène nationale”, une ambition collective s’est incarnée et s’incarnent toujours dans des personnes et personnalités, des mandats, des engagements. Trente ans de politique culturelle construits acte par acte, institution par institution et portés par la conviction que la création, la diffusion et l’éducation artistique appartiennent à tous les Jurassiens, des centres villes aux bourgs et villages les plus reculés… voilà un rêve devenu réalité qui mérite que l’on se souvienne et qu’on le célèbre ensemble au fil d’une saison… surprise !

Autre date en mars

Champagnole

L’Oppidum

Vendredi 5 | 20h .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

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English : Y’a d’la joie

L’événement Y’a d’la joie Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA