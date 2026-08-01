Yachting Grandes Régates de l’Île-Tudy-Loctudy Régate des Deux Estuaires Île-Tudy
samedi 8 août 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Yachting Grandes Régates de l’Île-Tudy-Loctudy Régate des Deux Estuaires
Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Revivez l’histoire maritime exceptionnelle de Loctudy et de l’Île-Tudy avec les Grandes Régates, un événement nautique qui perpétue la tradition des régates qui se sont courues entre 1884 et 1974.
Pour assister au spectacle des Grandes Régates, rien de plus simple que de se rendre sur les berges de chaque côté de l’estuaire de la Rivière de Pont l’Abbé, à Loctudy ou à l’Ile Tudy.
Des animateurs avertis commenteront les courses en direct.
Pour ceux qui veulent profiter du spectacle à bord Corentin, le 3 mats Lougre de l’Odet, vous avez la possibilité de réserver une des vingt-sept places disponibles sur le bateau (voir le lien).
L’embarquement à 11h30 et le retour en fin d’après-midi s’effectueront à l’embarcadère, au quai nord du port de pêche de Loctudy.
Le prix des billets est de 45 euros pour les adultes, 30 euros pour les jeunes entre 12 et 18 ans et 20 euros pour les enfants de moins de 12 ans. .
Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Yachting Grandes Régates de l’Île-Tudy-Loctudy Régate des Deux Estuaires Île-Tudy a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Destination Pays Bigouden
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