Fête du Sport Natathlon Île-Tudy
Fête du Sport Natathlon Île-Tudy dimanche 9 août 2026.
Île-Tudy
Fête du Sport Natathlon
Rue de la plage Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre de la Fête du Sport, compétition de Natathlon au Maracana !
Natation et course à pied !
– Poussin (2017/2018) 50 mètres de nage, 0,5 km de course
– Pupille (2015/2016) 100 mètres de nage, 1 km de course
– Benjamin (2013/2014) 200 mètres de nage, 2 km de course
– Minime (2011/2012) 300 mètres de nage, 3 km de course
– Cadet (2009/2010) 300 mètres de nage, 3 km de course
– AS (solo relais) 400 mètres de nage, 6 km de course
Autorisation parentale pour les mineurs.
Inscription sur place. .
Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61
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English :
L’événement Fête du Sport Natathlon Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden
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