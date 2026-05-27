Île-Tudy

Fête du Sport Natathlon

Rue de la plage Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Dans le cadre de la Fête du Sport, compétition de Natathlon au Maracana !

Natation et course à pied !

– Poussin (2017/2018) 50 mètres de nage, 0,5 km de course

– Pupille (2015/2016) 100 mètres de nage, 1 km de course

– Benjamin (2013/2014) 200 mètres de nage, 2 km de course

– Minime (2011/2012) 300 mètres de nage, 3 km de course

– Cadet (2009/2010) 300 mètres de nage, 3 km de course

– AS (solo relais) 400 mètres de nage, 6 km de course

Autorisation parentale pour les mineurs.

Inscription sur place. .

Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61

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English :

L’événement Fête du Sport Natathlon Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden