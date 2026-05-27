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Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy

Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy samedi 8 août 2026.

Adresse : Rue de la plage

Ville : 29980 Île-Tudy

Département : Finistère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Île-Tudy

Fête du Sport Tournoi de football adultes

Rue de la plage Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Dans le cadre de la Fête du Sport, tournoi de foot adultes au Maracana !

Par équipe de 6 joueurs + 2 remplaçants max, ouvert à tous niveaux.   .

Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61 

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English :

L’événement Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden

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