Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy
Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy samedi 8 août 2026.
Île-Tudy
Fête du Sport Tournoi de football adultes
Rue de la plage Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre de la Fête du Sport, tournoi de foot adultes au Maracana !
Par équipe de 6 joueurs + 2 remplaçants max, ouvert à tous niveaux. .
Rue de la plage Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 7 72 26 21 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Sport Tournoi de football adultes Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Île-Tudy (Finistère)
- Concert classique Ensemble Matheus Église Saint-Tudy Île-Tudy 6 juin 2026
- Expo photo Tifa Maison de la Pointe Île-Tudy 11 juin 2026
- Conférence L’alimentation, pilier de votre santé Île-Tudy 12 juin 2026
- Expo peinture Jean-Pierre Igoulen Maison de la Pointe Île-Tudy 18 juin 2026
- Expo peinture Véronique Honoré Maison de la Pointe Île-Tudy 25 juin 2026