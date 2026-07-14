Yaël Naim, Solaire Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Yaël Naim, Solaire

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Après 15 ans de carrière et trois tournées mondiales, Yaël Naim revient avec son cinquième album studio, le plus surprenant et ambitieux de sa discographie.

Une œuvre audacieuse et inattendue, ode à la libération intérieure et collective.

Porté par une production mêlant sonorités électroniques et orchestrations classiques, l’album évolue dans des paysages sonores à la fois vastes et épurés, ponctués de textures délicates et de silences habités. Il en résulte une œuvre aussi sensible que ambitieuse, où l’intime rencontre le grandiose, et où la voix singulière de Yaël résonne avec une intensité rare.

Ce disque n’est pas seulement une expérience musicale c’est un manifeste d’émancipation, une déclaration d’amour à la création libre et sans compromis. Il marque un tournant dans la trajectoire de Yaël Naim, qui s’affirme plus que jamais comme poétesse, compositrice et productrice innovante et indépendante.

Pour célébrer la sortie de cet album, Yaël Naim présentera un nouveau live exceptionnel un véritable voyage sensoriel, porté par une scénographie surprenante, magique, immersive et profondément sensible. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Yaël Naim, Solaire

L’événement Yaël Naim, Solaire Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme