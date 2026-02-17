Yann Guillarme Libre ! | La Coopérative de Mai La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand

Yann Guillarme Libre ! | La Coopérative de Mai

La Coopérative de Mai 1 rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25 21:20:00

Date(s) :

2026-11-25

Venez voir Yann Guillarme dans son spectacle Libre ! le mercredi 25 novembre à 20h00 à la Coopérative de Mai.

.

La Coopérative de Mai 1 rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Yann Guillarme in his show Libre! on Wednesday November 25 at 8pm at the Coopérative de Mai.

L’événement Yann Guillarme Libre ! | La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans