YANN MARGUET SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

YANN MARGUET

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 36 – 36 – 39 EUR

36

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

L’identité, c’est l’histoire qu’on se raconte sur soi-même pour tenir debout. Yann Marguet a décidé de vérifier si elle tient la route.

Son nouveau spectacle est une enquête tendre et féroce sur ce qui nous constitue — et sur tout ce qu’on a mis par-dessus pour que ça ne se voie pas trop.

Après le succès de son précédent spectacle « Exister Définition », qui s’est joué à guichet fermé dans toute la France et la Suisse, Yann Marguet revient avec un nouveau spectacle à partir de janvier 2027. Vous pouvez retrouver ses chroniques chaque semaine sur France Inter et Quotidien. 36 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Identity is the story we tell ourselves about who we are in order to stay on our feet. Yann Marguet decided to see if it holds up.

L’événement YANN MARGUET Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE