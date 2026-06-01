Yarol Poupaud SUPERSONIC Paris

YAROL POUPAUD (22h00)

(Rock – Paris, FR)

Yarol Poupaud est un guitariste, chanteur, compositeur et producteur français reconnu pour son éclectisme et son énergie créative. Figure incontournable du rock hexagonal, il s’est d’abord imposé comme membre fondateur du groupe FFF, pionnier du Funk Rock français des années 1990. Avec son jeu de guitare instinctif et son sens aigu du rythme, il a façonné une signature sonore à la croisée du rock, du funk et de la soul.

Yarol a multiplié les expériences et les rencontres, de la scène alternative aux plus grandes tournées populaires. Il a notamment accompagné Niagara dans les années 90 et Johnny Hallyday pendant plusieurs années, en tant que guitariste, directeur musical et complice de scène. Passionné par la diversité des sons et des cultures, il a également collaboré avec de nombreux musiciens africains, Indiens et jamaïcains, intégrant des influences reggae, afrobeat et blues dans son univers.

Il a aussi travaillé sur de nombreuses musiques de films avec une nomination aux César en 2010 pour le film Bus Palladium.

https://www.deezer.com/fr/artist/1507890

https://www.youtube.com/@YarolPoupaudMusic

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 30 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Jack White, The Black Keys & FFF.

Le mardi 30 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/a4Q0APrR9 https://fb.me/e/a4Q0APrR9



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

