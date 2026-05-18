Yelle Show Pride feat Mami Watta et Ruby On The Nail Mile Dietrich Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Yelle Show Pride feat Mami Watta et Ruby On The Nail Mile Dietrich

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !





YELLE



De Je veux te voir à Je t’aime encore , en passant par Safari Disco Club et Complètement fou , YELLE, véritable déesse de la pop francophone, nous réjouit avec ses tubes malins et entêtants depuis désormais vingt ans.



Vingt ans ! Pour célébrer ce cap en faisant la fête ensemble, notre Bretonne la plus internationale revient avec un show dédié, qui va parcourir ses décennies créatives en long, en large et surtout en travers !





SHOW PRIDE FEAT MAMI WATTA ET RUBY ON THE NAIL



Création exclusive pour la Pride et l’Été Marseillais, ce show inédit propose un véritable panorama de la scène queer marseillaise. Entre danse, performance, cirque et humour, le spectacle fait défiler toute la diversité et l’effervescence de la création queer locale.



Pour porter ce projet, la Pride de Marseille a choisi une marraine d’exception Mami Watta. Grande gagnante de la saison All Stars de l’émission Drag Race France, elle s’est imposée en quelques années comme une figure incontournable de la scène drag et du spectacle vivant. Reconnue pour son charisme magnétique et sa maîtrise de la scène, elle assurera l’animation de ce show unique en compagnie de Ruby On The Nail.



Reine du lip-sync et finaliste de la saison 3 de Drag Race France, Ruby est une drag queen proche de son public. Originaire de Marseille, elle contribue à populariser cet art joyeux et universel pour nous rappeler que nous sommes toutes et tous réunis sous le même soleil.



C’est donc sous le soleil de la cité phocéenne que le duo animera ce temps fort de la Pride, créé spécialement pour cette édition !



MILE DIETRICH



Mile Dietrich est un·e artiste queer, DJ et producteur de musique électronique basé·e à Paris et Marseille.



Le mélange des genres comme étendard électronique avec le lancement de son propre label DEVILISH et la sortie de son deuxième album You Will Never Be Alone en 2024, Mile Dietrich défend une vision libérée de la techno, intégrant electro-punk, breakbeat et trap dans ses productions comme dans ses sets. Tant qu’on peut danser et s’émouvoir à la fois, peu importe les étiquettes.



Depuis une décennie, Mile sillonne la France avec des sets principalement en clubs, festivals et salles de concert. .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement Yelle Show Pride feat Mami Watta et Ruby On The Nail Mile Dietrich Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille