Yoandy San Martin Trujillo & Descargas Cubanas Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Yoandy San Martin Trujillo & Descargas Cubanas

Jeudi 26 février 2026 à partir de 20h30.

Ouverture des portes et apéro à 19h. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le jeudi tout est permis avec Yoandy ! Yoandy San Martin & Descargas Cubanas au Club 27 Marseille !

Le Club 27 accueille Yoandy San Martin & Descargas Cubanas.



Né à La Havane, ce percussionniste de talent, diplômé de l’Institut Supérieur des Arts, a collaboré avec des grands noms cubains





Dans un quartier animé et populaire, à deux pas du Palais Longchamp, du tramway et du métro 5 avenues, le Club 27, nouveau lieu accueillant, et original vous étonnera par son architecture et son atmosphère chaleureuse…



Avec ses 145 m2 de surface, ses plafonds de 4m de haut, ses poutres apparentes, ses murs rouges et noirs, sa déco chic & baRock, son bar en béton ciré noir, sa superbe scène de 20 m2, le Club 27 (petit clin d’œil au 100 Club de Londres) vous réservera le plus bel accueil…



Nous organisons des concerts de jazz, de blues, de classique, des jams, des expositions de peinture ou de photos, des stand up, des Comédies clubs, des pièces de théâtre etc… Et en septembre 2022, ouverture de l’Ecole de Musique !



Ce concept’Art unique a une âme et a l’ambition de procurer plaisir et joie de vivre en toute simplicité…



L’idée est d’y accueillir des artistes d’univers différents et de faire en sorte que le public y trouve son bonheur.



Il y en a pour tous les goûts au Club 27!



La culture, touchée de plein fouet par la pandémie reprend enfin ses droits…



Après 2 ans de néant et de vide culturel, vous pourrez apprécier ce paradis où concerts, pièces de théâtre, comédies clubs, expositions, conférences se succèderont… .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday anything goes with Yoandy! Yoandy San Martin & Descargas Cubanas at Club 27 Marseille!

L’événement Yoandy San Martin Trujillo & Descargas Cubanas Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille