Gambsheim

Yoga à la Passe à Poissons

Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Murielle, professeur de yoga, vous fera voyager de déambulations au coeur de la Passe à Poissons au yoga assis, de postures debout en plein air à la relaxation sur tapis au bord du Rhin. .

Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu

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English :

L’événement Yoga à la Passe à Poissons Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan