Yoga à la Passe à Poissons Gambsheim
Yoga à la Passe à Poissons Gambsheim samedi 6 juin 2026.
Gambsheim
Yoga à la Passe à Poissons
Passage sur le Rhin Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Murielle, professeur de yoga, vous fera voyager de déambulations au coeur de la Passe à Poissons au yoga assis, de postures debout en plein air à la relaxation sur tapis au bord du Rhin. .
Passage sur le Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 info@passage309.eu
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English :
L’événement Yoga à la Passe à Poissons Gambsheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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