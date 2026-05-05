Yoga au musée Musée d’art moderne Richard Anacréon jardin de l’oeuvre Granville

Granville

Yoga au musée

Musée d’art moderne Richard Anacréon jardin de l’oeuvre 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Une expérience originale qui conjugue art et bien-être le musée vous invite à pratiquer le yoga au plus près de ses collections.

Fortes du succès des séances de yoga au musée, les équipes des musées de Granville, accompagnées par Lucie Lelièvre New Mood Yoga proposent un Sunset Yoga au Jardin de l’œuvre.

Le principe est simple une professeure de yoga, un coucher de soleil, un jardin et une vue imprenable sur le port. Les participants sont invités à se connecter au moment présent, à ressentir leur corps et leurs émotions, dans un lieu paisible où le regard peut se perdre et imaginer le Mont Saint-Michel derrière les falaises de Champeaux, ou devenir des explorateurs à bord des bateaux amarrés dans le port.

L’architecture, le patrimoine, l’histoire et le bien-être se mêlent pour offrir un temps d’introspection, de connexion à soi, à l’autre, aux œuvres et au vivant avec pour objectif un musée plus inclusif, attentif au bien-être des visiteurs et une approche sensible du patrimoine.

Cette démarche s’inspire du care , une réflexion contemporaine sur l’attention portée à chacun, et sur le rôle que l’art peut jouer dans l’équilibre personnel. La découverte des œuvres ne passe pas seulement par le savoir, mais aussi par les émotions, les sensations et la qualité de la présence. Cette approche sensible et inclusive s’inscrit dans une vision du musée comme lieu de bien-être et de partage pour tous les publics, permettant de renouveler le lien au patrimoine.

Le rendez-vous est donné le mercredi 5 août à 19h30. Cette séance unique de sunset yoga est gratuite, accessible sur réservation au 02 33 51 02 94. Les participants doivent amener leur tapis et leur pique-nique pour un temps d’échange et de partage après l’effort. Activité sous réserve des conditions météorologiques. .

Musée d’art moderne Richard Anacréon jardin de l’oeuvre 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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L’événement Yoga au musée Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer