Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Yin Yoga

Une pratique lente, où relâchement du système nerveux et étirements des tissus vont de paire.

Postures tenues au sol et sans activation des muscles, et une relaxation finale au son des instruments de sonothérapie.

– Séance de 10h à 11h.

Hatha Yoga

Exercices de respiration (pranayamas), salutations au soleil, postures (asanas) et relaxation finale au son des instruments de sonothérapie.

Intensité moyenne, pratique complète pour le corps et l’esprit en relâchement et activation musculaire.

– Séances de 17h30 à 18h30.

Hatha Vinyasa

Un yoga complet, une pratique sur mesure respiration (pranayama), salutation hatha et vinyasa, partie vinyasa puis postures tenues de hatha et relaxation finale.

une bonne condition physique ou déjà 1 an de pratique du yoga recommandé.

– Séance de 19h à 20h. .

