Yoga, Bien-être Domaine de la Bedosse Alès

Yoga, Bien-être

Domaine de la Bedosse 1503, chemin du Mas de la Bedosse Alès Gard

Tarif : 420 – 420 – 510 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Pour une transition en douceur vers le printemps, nous vous proposons un week-end Yoga avec une enseignante (plus de 20 ans de pratique), un atelier de cuisine végétarienne avec un chef, et une séance de sauna offerte, dans un lieu hors du temps.

.

Domaine de la Bedosse 1503, chemin du Mas de la Bedosse Alès 30100 Gard Occitanie +33 4 66 54 20 90 contact-domaine@domaine-de-la-bedosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a gentle transition to spring, we’re offering a yoga weekend with a teacher (with over 20 years’ experience), a vegetarian cooking workshop with a chef, and a free sauna session in a timeless setting.

L’événement Yoga, Bien-être Alès a été mis à jour le 2026-02-02 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme