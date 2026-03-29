Informations pratiques

Lauterbourg

Yoga & Brunch

Plan d’eau des Mouettes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 11:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Commencez la journée par une séance de yoga en pleine nature, suivie d’un délicieux brunch, et profitez de la plage toute la journée.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au bord de l’eau!

Commencez votre journée en douceur avec un cours de Hatha Yoga de 1h30 animé par Béatrice de Yogarbre, dans un cadre naturel exceptionnel. À l’ombre des saules et au bord de l’eau, profitez d’un moment de détente et de reconnexion accessible à tous les niveaux, de 9h30 à 11h.

Après l’effort, place à la gourmandise avec un brunch convivial servi de 11h à 12h.

Et ce n’est pas tout l’entrée à la plage est incluse, vous permettant de prolonger cette bulle de sérénité et de profiter du site tout au long de la journée.

Yoga, nature, brunch et farniente… la combinaison parfaite pour prendre soin de soi et savourer l’été. Réservez votre place et venez vivre une expérience ressourçante dans un cadre idyllique ! .

Plan d’eau des Mouettes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 7 89 65 76 29 totaljumpalsace@gmail.com

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English :

Start your day with a yoga session surrounded by nature, followed by a delicious brunch, and enjoy the beach all day long.

L’événement Yoga & Brunch Lauterbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau