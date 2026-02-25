YOGA COUCHER DE SOLEIL

D81A Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Yoga au coucher du soleil Cabane des Pêcheurs, Canet-en-Roussillon

.

D81A Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Yoga at sunset ? Cabane des Pêcheurs, Canet-en-Roussillon

L’événement YOGA COUCHER DE SOLEIL Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-25 par CANET TOURISME