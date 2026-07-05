Informations pratiques

Châteauroux

Yoga dans le jardin du musée Bertrand

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-08-16 10:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-08-16

Comme l’été dernier, le musée Bertrand vous propose trois dates pour bénéficier d’une séance de yoga d’une heure dans le jardin avec Lydie Ballereau.

Venez découvrir ou profiter d’une séance de yoga dans le très beau jardin du musée Bertrand ! 7 .

2 Rue Descente-des-Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 34 reservationmusee@chateauroux-metropole.fr

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English :

On Saturday, July 5, the Bertrand Museum invites you to a late afternoon of Camille Claudel . With music, choreography and theater, the Seffari company will present a show based on the life of this great French sculptor, whose precious original plaster cast of Sakountala is in our possession.

L’événement Yoga dans le jardin du musée Bertrand Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme