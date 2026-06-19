Laize-Clinchamps

Yoga d’Avant Concert

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:45:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07 2026-08-21

Nordic Yoga d’Avant Concert avant les apéros concerts du Pont du Coudray 17h à 18h45

Réveillez votre énergie et libérez les tensions de la semaine lors d’une séance rythmée et conviviale entre marche nordique et yoga avec bâtons au bord de l’Orne. Un coktail parfait de renforcement, grand air et étirements au coeur de la nature, idéal pour préparer le corps avant la détente de l’apéro-concert ! .

18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 6 25 10 21 76

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English : Yoga d’Avant Concert

Pre-Concert Nordic Yoga before the pre-concert drinks at Le Pont du Coudray 5.00 pm to 6.45 pm

L’événement Yoga d’Avant Concert Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-06-19 par Orne Odon Tourisme