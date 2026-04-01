Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 et 11 avril Gratuit

Le 6 avril ce sera Pâques et nous chercherons des œufs ! Ce sera le thème de notre séance de yoga du rire. En plus de rire de ce rituel, nous nous offrirons une ou deux batailles de boules de papier !

Le 6 avril ce sera Pâques et nous chercherons des œufs !

En effet, la coutume d’offrir des œufs existait déjà dans l’Antiquité, héritage des traditions païennes. Les Perses, les Romains et les Égyptiens célébraient le retour du printemps, saison de l’éclosion de la nature, en offrant des œufs peints et décorés. Les œufs symbolisent la fécondité, le renouveau et la création.

En plus de rire en cherchant des œufs, nous nous offrirons une ou deux batailles de boules de papier !

Encore une chouette occasion de rire énormément tous ensemble !

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour

C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre…

La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun

Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires !

Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T12:00:00.000+02:00

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contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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