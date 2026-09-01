Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027 Cholet
lundi 14 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027
70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 19:30:00
fin : 2026-09-14 20:30:00
Date(s) :
2026-09-14
On s’échauffe, on respire, on médite mais surtout, on passe un bon moment de joie avec des exercices ludiques permettant de déclencher facilement le rire.
Il est possible de s’inscrire ponctuellement (10 euros la séance) ou à l’année (105 euros) aux séances le lundi de 19h30 à 20h30 à la Résidence Montana à Cholet avec Elodie QUINQUIS, animatrice de yoga du rire
Contactez moi pour avoir les dates des séances. .
70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 04 11 19 elodiesophro@gmail.com
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English :
L’événement Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027 Cholet a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme du Choletais
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