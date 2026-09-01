Informations pratiques

Cholet

Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027

70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 19:30:00

fin : 2026-09-14 20:30:00

Date(s) :

2026-09-14

On s’échauffe, on respire, on médite mais surtout, on passe un bon moment de joie avec des exercices ludiques permettant de déclencher facilement le rire.

Il est possible de s’inscrire ponctuellement (10 euros la séance) ou à l’année (105 euros) aux séances le lundi de 19h30 à 20h30 à la Résidence Montana à Cholet avec Elodie QUINQUIS, animatrice de yoga du rire

Contactez moi pour avoir les dates des séances. .

70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 04 11 19 elodiesophro@gmail.com

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English :

L’événement Yoga du rire septembre 2026 à juin 2027 Cholet a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme du Choletais