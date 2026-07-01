Yoga en plein air impasse du poun Sorde-l’Abbaye

Informations pratiques

Sorde-l’Abbaye

Yoga en plein air

impasse du poun 2x aventures Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-20

Chandra Yogi vous propose des cours de yoga au bord du gave, le lundi de 9h45 à 10h45 et le mardi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! En cas de mauvais temps le cours se fera en salle.

Chandra Yogi vous propose des cours de yoga au bord du gave, le lundi de 9h45 à 10h45 et le mardi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30. Offrez-vous un moment pour souffler et retrouver votre vitalité. Amenez votre tapis, un coussin et un plaid! En cas de mauvais temps le cours se fera en salle. .

impasse du poun 2x aventures Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

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English : Yoga en plein air

Chandra Yogi offers yoga classes by the river on Mondays from 9:45 %E0 to 10:45 and on Tuesdays from 6:15 %E0 to 7:15 and from 7:30 %E0 to 8:30. Treat yourself to a moment to relax and recharge. Bring your mat, a cushion, and a blanket! In case of bad weather, the class will be held indoors.

L’événement Yoga en plein air Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans