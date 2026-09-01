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Yoga et Art, la sérénité en partage ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

dimanche 27 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
Adresse
16 avenue Thermale
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Yoga et Art, la sérénité en partage !

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Conférence et séance de Yoga doux (Yin) en musique avec Éva Dréano.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40  musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture and gentle (Yin) yoga session set to music with Éva Dréano.

L’événement Yoga et Art, la sérénité en partage ! Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations

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