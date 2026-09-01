Yoga et Art, la sérénité en partage ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
dimanche 27 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Yoga et Art, la sérénité en partage !
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Conférence et séance de Yoga doux (Yin) en musique avec Éva Dréano.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Lecture and gentle (Yin) yoga session set to music with Éva Dréano.
L’événement Yoga et Art, la sérénité en partage ! Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations
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