Yoga et écriture en balade Centre-ville Argelès-Gazost
mercredi 19 août 2026 · Centre-ville · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Yoga et écriture en balade
Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:00:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Informations et réservation par téléphone avant le 17 août.
Tapis + matériel d’écriture fournis.
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Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 04 62
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English :
For information and reservations, please call before August 17.
Mats and writing materials are provided.
L’événement Yoga et écriture en balade Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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