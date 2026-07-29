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AGENDA · Argelès-Gazost

Yoga et écriture en balade Centre-ville Argelès-Gazost

mercredi 19 août 2026 · Centre-ville · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
68 68 68 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Yoga et écriture en balade

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:00:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Informations et réservation par téléphone avant le 17 août.
Tapis + matériel d’écriture fournis.
  .

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 04 62 

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English :

For information and reservations, please call before August 17.
Mats and writing materials are provided.

L’événement Yoga et écriture en balade Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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