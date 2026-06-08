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Yoga Larrau

Yoga Larrau

Yoga Larrau mercredi 26 août 2026.

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Larrau

Yoga

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 10:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Accompagné par Téja ou Léa, profitez d’un cadre paisible et enchanteur à Iraty pour vous reconnecter à votre corps.
À partir de 8 ans. Sur Inscription.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Yoga

L’événement Yoga Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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