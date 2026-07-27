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YOGA MOUVEMENT ORGANIQUE ET EXPLORATION DANSÉE Saint-Brevin-les-Pins

lundi 27 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
plage des Rochelets
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA MOUVEMENT ORGANIQUE ET EXPLORATION DANSÉE

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Yoga Mouvement organique et exploration dansée

Laissez-vous guider par Julie lors d’une séance mêlant yoga, respiration et mouvement libre. À travers une approche intuitive et créative, ce cours invite à explorer son corps en douceur, à améliorer sa mobilité et à retrouver une sensation de bien-être dans un cadre privilégié face à l’océan.

Tous les lundis de l’été et les vendredis d’août 10 h à 11 h   .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87  lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement YOGA MOUVEMENT ORGANIQUE ET EXPLORATION DANSÉE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin

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