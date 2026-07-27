Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

YOGA MOUVEMENT ORGANIQUE ET EXPLORATION DANSÉE

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Yoga Mouvement organique et exploration dansée

Laissez-vous guider par Julie lors d’une séance mêlant yoga, respiration et mouvement libre. À travers une approche intuitive et créative, ce cours invite à explorer son corps en douceur, à améliorer sa mobilité et à retrouver une sensation de bien-être dans un cadre privilégié face à l’océan.

Tous les lundis de l’été et les vendredis d’août 10 h à 11 h .

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement YOGA MOUVEMENT ORGANIQUE ET EXPLORATION DANSÉE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin