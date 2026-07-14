Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer
mardi 14 juillet 2026 · Bernières-sur-Mer
Informations pratiques
Bernières-sur-Mer
Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer
Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-08-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23
Yoga doux et dynamique tous niveaux. Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l’équilibre et de la concentration.
Yoga doux et dynamique. Cours tous niveaux
Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l’équilibre et de la concentration.
Les mardis à 18:00 et dimanches à 10:30 .
Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 31 95 24 68 yogabya14@gmail.com
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English : Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer
Gentle and dynamic yoga for all levels. Breathing exercises, flexibility work, stretching, muscle strengthening, and exercises to improve balance and concentration.
L’événement Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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