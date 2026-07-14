Informations pratiques

Bernières-sur-Mer

Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer

Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23

Yoga doux et dynamique tous niveaux. Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l’équilibre et de la concentration.

Yoga doux et dynamique. Cours tous niveaux

Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l’équilibre et de la concentration.

Les mardis à 18:00 et dimanches à 10:30 .

Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 31 95 24 68 yogabya14@gmail.com

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English : Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer

Gentle and dynamic yoga for all levels. Breathing exercises, flexibility work, stretching, muscle strengthening, and exercises to improve balance and concentration.

L’événement Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Cœur de Nacre