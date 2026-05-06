Yoga Vinyasa à Nansouty, Salle Adrienne Bolland, Bordeaux
Yoga Vinyasa à Nansouty, Salle Adrienne Bolland, Bordeaux mercredi 6 mai 2026.
Yoga Vinyasa à Nansouty 6 mai – 1 juillet, les mercredis Salle Adrienne Bolland Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:15:00+02:00 – 2026-05-06T20:15:00+02:00
Fin : 2026-07-01T19:15:00+02:00 – 2026-07-01T20:15:00+02:00
Une discipline qui allie les postures avec le souffle. A travers un flow énergisant, l’attention est portée aux sensations corporelles. Une pratique idéale pour déconnecter du quotidien !
Les tapis ne sont pas fournis.
Salle Adrienne Bolland 40 rue du Sablonat 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.momoyoga.com/julievinyasa/teacher-profile »}]
Un cours d’une heure de yoga hebdomadaire, tous les mercredis à 19h15 yoga vinyasa
Julie Vinyasa Club
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