Yogi’Brunch Karma Kafé Erquy

Informations pratiques

Erquy

Yogi’Brunch

Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dimanche détente: cours de yoga en pleine nature (si la météo le permet), suivi d’un brunch convivial, produits bio et locaux.

Séance accessible à tous, c’est l’occasion de bien démarrer votre journée!

Réservation par sms. .

Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 50 97 37

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English :

L’événement Yogi’Brunch Erquy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor