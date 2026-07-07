YOM avec l’Orchestre national Avignon-Provence et Camille Thomas Ferrières Martigues
dimanche 21 février 2027 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
YOM avec l’Orchestre national Avignon-Provence et Camille Thomas
Dimanche 21 février 2027 de 17h à 18h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 17:00:00
fin : 2027-02-21 18:15:00
Date(s) :
2027-02-21
L’Orchestre national Avignon-Provence, sous la direction d’Enyi Okpara, revient aux Salins pour une rencontre rare entre la violoncelliste Camille Thomas et le clarinettiste Yom, autour d’une création de Fabien Cali, compositeur en résidence.
Clarinettiste singulier à la trajectoire libre, Yom s’impose depuis plus de vingt ans comme une voix à part, nourrie autant par la tradition klezmer que par des explorations contemporaines. De ses débuts au Conservatoire à ses projets les plus audacieux, il n’a cessé de faire dialoguer héritage et invention, traversant les styles avec une curiosité insatiable. Entre résonances klezmer et influences orientales, cette création symphonique élargit les contours du concerto classique et ouvre un espace d’écoute sensible, comme une invitation à une méditation collective, libre et universelle. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
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English :
The Avignon-Provence National Orchestra, under the direction of Enyi Okpara, returns to Les Salins for a rare encounter between cellist Camille Thomas and clarinetist Yom, around a creation by Fabien Cali, composer in residence.
L’événement YOM avec l’Orchestre national Avignon-Provence et Camille Thomas Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues
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