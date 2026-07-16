Yom & Ceccaldi, Le rythme du silence Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Yom & Ceccaldi, Le rythme du silence

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16 21:40:00

Date(s) :

2027-04-16

Concert programmé dans le cadre de la tournée sous les pommiers #3, un dispositif du Pôle référence jazz de Coutances.

On a connu Yom en archéologue de sons perdus, en super héros musclé, et surtout en musicien explorateur, capable d’élever le souffle de sa clarinette au-dessus des modes et des codes avec des projets toujours surprenants, qui habitent le rock, l’électro, la musique classique ou contemporaine.

Yom met cette fois le cap sur une terra incognita avec les frères Théo et Valentin Ceccaldi, virtuoses libres aux violon et violoncelle. Ensemble, ils abolissent les frontières entre le son et la musique, entre le profane et sacré, et entre la mélodie et la vibration universelle. Leur rythme du silence élève et guérit.

Les sons parasites habituellement gommés y deviennent les particules élémentaires d’une quête de l’invisible et de la matière où l’épure touche à l’essentiel tout en intensité.

Dans la chaleur de leur rencontre, il y a un souffle qui caresse l’âme et l’esprit tout en engageant le corps. Comme si le son devenait une matière qu’il est enfin possible de toucher, une musique de transe qui emmène ailleurs… .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Yom & Ceccaldi, Le rythme du silence

L’événement Yom & Ceccaldi, Le rythme du silence Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme