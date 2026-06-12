Yom Rachi, La journée du judaïsme français Troyes
Yom Rachi, La journée du judaïsme français Troyes dimanche 28 juin 2026.
Troyes
Yom Rachi, La journée du judaïsme français
Espace Argence Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Cette journée de découverte, de partage et de transmission met à l’honneur l’œuvre et l’influence de Rachi, né à Troyes au XIᵉ siècle, dont les écrits continuent de rayonner à travers le monde. Entre rencontres, échanges, animations et moments de convivialité, Yom Rachi invite chacun à explorer un patrimoine culturel, historique et intellectuel exceptionnel.
Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de culture ou simplement en quête d’une expérience enrichissante, rejoignez-nous le 28 juin pour célébrer ensemble l’esprit de connaissance et d’ouverture porté par Rachi.
Une journée pour comprendre, transmettre et faire vivre un héritage universel.
>> Entrée gratuite Inscription obligatoire
Merci de renseigner votre date de naissance au moment de la réservation pour votre entrée Yom Rachi. .
Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com
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English :
L’événement Yom Rachi, La journée du judaïsme français Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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