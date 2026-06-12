Troyes

Yom Rachi, La journée du judaïsme français

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Cette journée de découverte, de partage et de transmission met à l’honneur l’œuvre et l’influence de Rachi, né à Troyes au XIᵉ siècle, dont les écrits continuent de rayonner à travers le monde. Entre rencontres, échanges, animations et moments de convivialité, Yom Rachi invite chacun à explorer un patrimoine culturel, historique et intellectuel exceptionnel.



Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de culture ou simplement en quête d’une expérience enrichissante, rejoignez-nous le 28 juin pour célébrer ensemble l’esprit de connaissance et d’ouverture porté par Rachi.



Une journée pour comprendre, transmettre et faire vivre un héritage universel.



>> Entrée gratuite Inscription obligatoire

Merci de renseigner votre date de naissance au moment de la réservation pour votre entrée Yom Rachi. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 53 01 contact@rachi-troyes.com

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English :

L’événement Yom Rachi, La journée du judaïsme français Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne