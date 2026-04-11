YOM X CECCALDI LE RYTHME DU SILENCE Montpellier
YOM X CECCALDI LE RYTHME DU SILENCE Montpellier samedi 11 juillet 2026.
Montpellier
YOM X CECCALDI LE RYTHME DU SILENCE
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Artiste inclassable ayant frayé aussi bien avec la tradition juive que l’americana, l’électro ou le domaine contemporain, Yom était prédestiné à croiser un jour la route des frères Théo et Valentin Ceccaldi, électrons libres jamais avares d’une folie musicale.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Artiste inclassable ayant frayé aussi bien avec la tradition juive que l’americana, l’électro ou le domaine contemporain, Yom était prédestiné à croiser un jour la route des frères Théo et Valentin Ceccaldi, électrons libres jamais avares d’une folie musicale.
La rencontre a tout du coup de foudre artistique, et très vite, le clarinettiste reconnaît en eux les partenaires idéaux pour réaliser sa vision du rythme du silence , expression entendue dans la bouche d’un maître soufi pour définir la méditation.
Chambriste par son attention portée aux textures et aux dynamiques, orientale par ses mélismes mélodiques, jonglant entre épure minimaliste et intensité presque rock, la musique se déploie en une longue suite ininterrompue, telle un puissant rituel de guérison apaisant aussi bien le corps que l’âme.
Sur réservation .
18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@lefestival.eu
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
An unclassifiable artist who has worked with Jewish tradition as well as Americana, electro and contemporary music, Yom was destined to cross paths one day with brothers Théo and Valentin Ceccaldi, free electrons never short of musical madness.
L’événement YOM X CECCALDI LE RYTHME DU SILENCE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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