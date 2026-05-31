Yoni Yon + DJ Sebb • La Guinguette Électrique, Esplanade Andry Farcy, Grenoble

Yoni Yon + DJ Sebb • La Guinguette Électrique Dimanche 21 juin, 18h00 Esplanade Andry Farcy Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

en plein air

Sans réservation

⌚ 18h-00h

Concert et Dj sets

⚡ Bar et restauration

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Yoni Yon propose un voyage sonore vibrant à travers les sonorités urbaines du monde entier. De Lagos à Rio, en passant par Londres et Atlanta, ses sets plongent le public au coeur des scènes musicales du Nigeria, du Brésil ou des États-Unis. Elle navigue avec fluidité entre trap, UK garage, afro house-techno, shatta, baile funk et autres rythmes afro-diasporiques actuels (bass music). Chaque mix est pensé comme une passerelle entre les genres, mêlant énergie, sélections hybrides et une appétence aiguë pour des grosses basses.

Sur scène, Yoni Yon crée des ambiances dansantes et inclusives, pensées pour rassembler un public curieux, festif et ouvert. Que ce soit en club, en bar ou sur un événement en plein air, elle offre une, expérience musicale libre, intense et fédératrice.

https://www.youtube.com/watch?v=L6yJFLOpMyw

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Victoire Sébastien, alias DJ SEBB, est le producteur le plus prolifique de La Réunion depuis plus de 10 ans. Il devient très vite l’architecte d’une nouvelle scène en repérant et propulsant de jeunes talents Réunionnais.

Véritable machine à hits, DJ Sebb fait danser toute la planète tropicale avec des titres comme « Ral Sah », « L’Intéressant », « Maya », « Nou Ariv » ou « Roulman », cumulant plus de 300 millions de streams et des millions de vues sur les clips.

Numéro 1 en airplay à La Réunion, il exporte ses bangers (solo ou collabs avec P.L.L, Blaiz Fayah, Kybba, Busy Signal etc…) de la France, aux Antilles, en passant par la Colombie, Haïti ou encore la Hollande.

Créateur de la Gommance, un style unique mêlant maloya, eurodance et dancehall, DJ Sebb livre des hits tranchants et redoutables, reflet d’une société créole en ébullition, une créolité qui danse sans relâche, du bitume réunionnais aux plages tropicales du monde entier.

https://www.youtube.com/watch?v=KO0OVehOKKE

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: https://www.la-belle-electrique.com/fr/la-guinguette-electrique

en plein air !

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☀️ LA GUINGUETTE ÉLECTRIQUE ☀️

La Guinguette Électrique signe sa 8ᵉ édition et reprend ses quartiers d’été sur l’Esplanade Andry Farcy ! Trois semaines en plein air, gratuites et ouvertes à toutes et tous, pour se retrouver, danser, découvrir et profiter des longues soirées estivales, à deux pas de La Belle Électrique. De 18h à minuit, la programmation promet de faire vibrer vos fins de journées. Entre funk, rock, reggae, dub, soul, hip-hop, shatta et sonorités ensoleillées, la bande-son se veut plurielle et sans étiquette, idéale pour se laisser porter.

Ici, on vient autant pour la musique que pour le plaisir d’être ensemble. On danse, on trinque, on se régale. À la carte : une cuisine maison élaborée à partir de produits locaux, des boissons fraîches, et de quoi vous installer confortablement en terrasse, sur un transat ou autour de grandes tablées à partager.

La Guinguette pense aussi aux petites mains curieuses et aux grandes imaginations, avec un espace kids conçu comme un terrain de jeu et d’exploration. Pour celles et ceux qui aiment mettre la main à la pâte, découvrez les ateliers de pratique artistique qui jalonnent la programmation : danse, cuisine, percussions, arts visuels, mix, chant… autant de façons de faire et de vous exprimer autrement.

Du premier verre aux dernières notes, la piste est à vous, il ne reste plus qu’à entrer dans la danse.

Événement gratuit en extérieur

Jauge limitée

Ouverture de 18h à 00h

ℹ️ Découvrir toute la prog de La Guinguette Electrique : https://www.la-belle-electrique.com/fr/la-guinguette-electrique

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• Parking : Parking relais Vallier Catane ➣ http://bit.ly/1xXBnT2

• Venir à LBE : tram A arrêt Berriat-Le Magasin (voir « infos pratiques » sur le site Internet de La Belle)

Esplanade Andry Farcy Esplanade Andry Farcy – Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « BEATWATCH », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudea8 SECOND DROP nnAu tour de Yoni-Yon https://www.instagram.com/ya_telly !nElle vous a pru00e9paru00e9 un bon mu00e9lange de sonoritu00e9s US et UK pour un set chill mais bouncy. Un petit du00e9lice auditif.nnud83cudf81 Full video sur notre chaine YouTube. Lien en bionnud83dudce6 MIGMIX c’est une su00e9rie de DJ sets mettant en avant des sons hybrides qui du00e9fient et repoussent les frontiu00e8res entre les genres musicaux.nLaissez-vous emporter par le lieu et les sets proposu00e9s par quelques DJs de la scu00e8ne grenobloise.nnClip : https://www.instagram.com/robinbuirodpicturesnFrom Grenoble, with love.nnu25ba Suivez BEATWATCH : https://www.instagram.com/beat.watch nu25ba Ecoutez BEATWATCH : https://www.mixcloud.com/beatwatchnu25ba Rejoignez BEATWATCH : https://www.beatwatch.fr », « type »: « video », « title »: « MIG MIX :: YONI-YON », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/L6yJFLOpMyw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=L6yJFLOpMyw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiCOlR3fJMD5Ohl_53A6HIw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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en plein air

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