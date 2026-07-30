Informations pratiques

Youn Sun Nah – «Lost Pieces» La Confluence – Betton Betton Jeudi 19 novembre, 20h30

Youn Sun Nah ne cesse d’explorer de nouveaux territoires sonores. Avec Lost Pieces, elle affirme pleinement sa voix d’autrice-compositrice, mêlant exigence artistique et sens de l’artisanat musical.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-19T22:00:00.000+01:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton



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