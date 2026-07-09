Youssoupha, acoustique expérience Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Youssoupha, acoustique expérience

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08 22:00:00

Date(s) :

2026-12-08

Youssoupha présente Acoustique Expérience , une version alternative et originale de ses œuvres discographiques, dans une formule piano, violoncelle et voix.

Pour l’occasion, il s’entoure du violoncelliste Olivier Koundouno et du pianiste Manu Sauvage qui l’accompagne sur scène depuis plusieurs années. Le répertoire combine les titres de son tout dernier album Amour Suprême , et, évidemment, les titres les plus écoutés du rappeur.

Une formule intimiste pour mettre en avant le verbe précis et acéré de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur auteur de rap français. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Youssoupha, acoustique expérience

L’événement Youssoupha, acoustique expérience Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme