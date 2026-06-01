Yseult & Tristan, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Yseult & Tristan, Parc des Droits de l’Homme, Nantes vendredi 19 juin 2026.
Yseult & Tristan Vendredi 19 juin, 17h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:35:00+02:00
Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:35:00+02:00
Transposée dans une laverie, l’histoire de deux amants maudits ayant bu un philtre d’amour à durée limitée : 3 ans. Que se passe-t-il après ? Un théâtre burlesque qui décape à la javel les bluettes du Moyen-âge. Après cela, laver son linge n’aura plus jamais le même sens…
À partir de 6 ans
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Transposée dans une laverie, l’histoire de deux amants maudits ayant bu un philtre d’amour à durée limitée : 3 ans. Que se passe-t-il après ?
© Gaëlle Simon
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