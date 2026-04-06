Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

YUSTON XIII ACCOR ARENA Paris

YUSTON XIII ACCOR ARENA Paris

YUSTON XIII ACCOR ARENA Paris samedi 20 mars 2027.

Lieu : ACCOR ARENA

Adresse : 8 BD DE BERCY

Ville : 75012 Paris

Département : 75

Début : 2027-03-20

Fin : 2027-03-20

Heure de début : 19:30

YUSTON XIII Début : 2027-03-20 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75

À voir aussi à Paris (75)