UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Yutaka Sado, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 14 mars 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Yutaka Sado, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Yutaka Sado Dimanche 14 mars 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00
Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00

Orchestre
Ayant assisté Leonard Bernstein et Seiji Ozawa au début d’une carrière aujourd’hui mondialement reconnue, Yutaka Sado est un habitué des grands rendez-vous symphoniques. Le chef japonais dirige ici un programme de grande ampleur auquel participeront des étudiants de la région, pour un concert placé sous le signe de la transmission et de l’insertion professionnelle dans l’esprit d’une académie.

Programme
Ludwig van Beethoven
Egmont, ouverture
Symphonie n° 1 en ut majeur op. 21
Piotr Ilitch TchaïkovskiSymphonie n° 5 en mi mineur op. 64

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707508-yutaka-sado »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-yutaka-sado-87311 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | RésoNAnces | Yutaka Sado Orchestre

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)