YVES JAMAIT SALLE NOUGARO Toulouse
mardi 23 février 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
YVES JAMAIT
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR
24.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 20:30:00
fin : 2027-02-23 22:30:00
Date(s) :
2027-02-23
Vous avez encore de l’accordéon ? .
C’est la question récurrente que j’entends à chaque sortie d’album… Et bien oui, j’ai encore de l’accordéon et je ne respire jamais aussi bien que par le filtre de ses poumons.
Avec Accordéonnez‑moi , Yves Jamait revisite son répertoire dans une forme acoustique chaleureuse, porté par Frédérique Langlais et Samuel Garcia, accordéonistes d’exception. Le chanteur y dévoile une facette plus intime de ses chansons, où l’accordéon devient souffle, rythme et émotion. Entre tendresse, énergie populaire et arrangements renouvelés, ce concert offre une rencontre sensible avec un artiste profondément attaché aux mots et à la scène. 24.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
%AB %AB Do you still have any accordéon ? %BB.
That’s the question I hear over and over again with every album release. Well, yes, I still have that harmony, and I never breathe as easily as I do through the filter of his lungs. %BB
L’événement YVES JAMAIT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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