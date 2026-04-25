Zamdane : Rahma La Carrière Saint-Herblain
Zamdane : Rahma La Carrière Saint-Herblain samedi 7 novembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 20:30 –
Gratuit : non 32 € 32 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Les billets achetés pour la date initialement prévue (24 avril 2026) restent valables pour la nouvelle date (7 novembre 2026). Tout public
Concert Après avoir rempli deux Olympia et le Zénith de Paris, Zamdane revient en 2026 avec le spectacle RAHMA, une création originale imaginée autour de son dernier album.Porté par le succès de SOLSAD et fort de près de 200 000 albums vendus, l’artiste franco-marocain ouvre un nouveau chapitre, plus introspectif et intense que jamais. Concert debout
La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800
https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/
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