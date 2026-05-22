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ZAMMIT et HAN PSI Galerie Fleury LODEVE

ZAMMIT et HAN PSI Galerie Fleury LODEVE vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Galerie Fleury

Adresse : 10 RUE FLEURY

Ville : 34700 LODEVE

Département : Hérault

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00

Heure de fin : 19:00

La Galerie Fleury de Lodève est heureuse de fêter sa troisième année d’existence en compagnie de deux grands peintres français ZAMMIT et HAN PSI.
Deux peintures plastiquement très différentes. A contrario, leur engagement esthétique est total.
Cette rencontre artistique « marquera » votre esprit et réjouira vos rétines.

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