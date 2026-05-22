ZAMMIT et HAN PSI Galerie Fleury LODEVE

La Galerie Fleury de Lodève est heureuse de fêter sa troisième année d’existence en compagnie de deux grands peintres français ZAMMIT et HAN PSI.

Deux peintures plastiquement très différentes. A contrario, leur engagement esthétique est total.

Cette rencontre artistique « marquera » votre esprit et réjouira vos rétines.