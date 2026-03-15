Zé Ibarra New Morning Paris

Zé Ibarra, artiste brésilien multi-instrumentiste et compositeur, s’est fait connaître grâce à son parcours au sein de groupes emblématiques comme Dônica et Bala Desejo.

En 2025, Zé dévoile « AFIM », un album qui marque une étape décisive dans sa carrière solo. Accompagné d’un groupe de musicien·nes talentueux·ses, il explore de nouvelles dimensions artistiques et s’aventure au-delà des frontières explorées dans ses oeuvres précédentes. Ce nouvel opus inclut des collaborations avec des figures de proue de la scène musicale contemporaine brésilienne, telles que Sophia Chablau, Maria Beraldo et Italo França, ainsi que sa complice de longue date Dora Morelenbaum. Un projet qui affirme une identité unique, mêlant tradition et modernité, tout en s’inscrivant dans le riche héritage musical du Brésil.

Issu d’une famille de musicien·nes, il puise dans des influences éclectiques pour bâtir un univers musical riche et intime.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h30 à 22h30

payant

28,60 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T22:30:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

