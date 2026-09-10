Zébrures Imago Le Lido Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Imago

Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 19:30:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Un homme hérite d’un terrain dans la vallée du Pankissi, en Géorgie, près de la frontière tchétchène. Il rêve d’y construire une maison perchée, presque irréelle, comme un refugr suspendu entre l’enfance, l’exil et le désir de recommencer. Mais dans cette région marquée par les guerres et les traditions, revenir n’est jamais un geste simple.

Avec Imago, Dni Oumar Pitsaev transforme cette quête intime en un récit profondément sensible sur l’identité, la famille et l’appartenance.

Le film avance avec délicatesse, entre paysage de Caucase, retrouvailles familiales et conversations parfois drôles, parfois vertigineuses. Autour de Déni gravitent une mère pleine d’espoir, un père presque étranger, des cousins, des voisins·es, et cette question qui revient sans cesse quand se mariera-t-il ?

1h50. Dans la limite des places disponibles. .

Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Imago

L’événement Zébrures Imago Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole