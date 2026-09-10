Zébrures Imago Le Lido Limoges
lundi 28 septembre 2026 · Le Lido · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Imago
Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 19:30:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Un homme hérite d’un terrain dans la vallée du Pankissi, en Géorgie, près de la frontière tchétchène. Il rêve d’y construire une maison perchée, presque irréelle, comme un refugr suspendu entre l’enfance, l’exil et le désir de recommencer. Mais dans cette région marquée par les guerres et les traditions, revenir n’est jamais un geste simple.
Avec Imago, Dni Oumar Pitsaev transforme cette quête intime en un récit profondément sensible sur l’identité, la famille et l’appartenance.
Le film avance avec délicatesse, entre paysage de Caucase, retrouvailles familiales et conversations parfois drôles, parfois vertigineuses. Autour de Déni gravitent une mère pleine d’espoir, un père presque étranger, des cousins, des voisins·es, et cette question qui revient sans cesse quand se mariera-t-il ?
1h50. Dans la limite des places disponibles. .
Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Imago
L’événement Zébrures Imago Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole
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