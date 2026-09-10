Zébrures KiLLT Les Règles du jeu CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures KiLLT Les Règles du jeu

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 11:00:00

fin : 2026-09-26 11:45:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26

Dans la plus vieille ville des Pays-des-Guerres, Oldo et Nama se rencontrent après la dernière guerre. Par leurs jeux et leurs dessins, ils imaginent une ville nouvelle et tentent de réparer un monde détruit. KiLLT Les Règles du jeu est une expérience participative où chacun devient lecteur·rice et acteur·rice. Entre français et créole, jeu, amitié et exil, le spectacle fait de la lecture un acte collectif et vital.

45 minutes. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures KiLLT Les Règles du jeu

L’événement Zébrures KiLLT Les Règles du jeu Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole