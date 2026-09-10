Zébrures KiLLT Les Règles du jeu CCM Jean Gagnant Limoges
mercredi 23 septembre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures KiLLT Les Règles du jeu
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 11:00:00
fin : 2026-09-26 11:45:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-26
Dans la plus vieille ville des Pays-des-Guerres, Oldo et Nama se rencontrent après la dernière guerre. Par leurs jeux et leurs dessins, ils imaginent une ville nouvelle et tentent de réparer un monde détruit. KiLLT Les Règles du jeu est une expérience participative où chacun devient lecteur·rice et acteur·rice. Entre français et créole, jeu, amitié et exil, le spectacle fait de la lecture un acte collectif et vital.
45 minutes. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zébrures KiLLT Les Règles du jeu
L’événement Zébrures KiLLT Les Règles du jeu Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026