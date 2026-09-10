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Zébrures Rest/e CCM Jean Gagnant Limoges

mardi 29 septembre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges

Zébrures Rest/e CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
CCM Jean Gagnant
Adresse
7 Avenue Jean Gagnant
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Zébrures Rest/e

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 12:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Vaincre la mort par le recours à l’intelligence artificielle voilà la promesse d’Osiris, entreprise qui restitue aux familles endeuillées leurs chers disparus par le biais de la réalité virtuelle… Rest/e explore les thèmes du deuil et de l’illusion humaine, en les reliant aux nouvelles inquiétudes.
Texte de Azylis Tanneau.

Rencontre croisée le 30/09 à 12h avec Arnaud Galy à la Maison des Francophonies.

1h30. Entrée libre sur réservation.   .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10  contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Rest/e

L’événement Zébrures Rest/e Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole

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