Zébrures Rest/e CCM Jean Gagnant Limoges
mardi 29 septembre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Rest/e
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 12:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Vaincre la mort par le recours à l’intelligence artificielle voilà la promesse d’Osiris, entreprise qui restitue aux familles endeuillées leurs chers disparus par le biais de la réalité virtuelle… Rest/e explore les thèmes du deuil et de l’illusion humaine, en les reliant aux nouvelles inquiétudes.
Texte de Azylis Tanneau.
Rencontre croisée le 30/09 à 12h avec Arnaud Galy à la Maison des Francophonies.
1h30. Entrée libre sur réservation. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Rest/e
L’événement Zébrures Rest/e Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole
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