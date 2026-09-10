Zébrures Sainte-Aube Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Sainte-Aube

Place Stalingrad Foyer du Grand-Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 22:00:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Sainte­Aube joue avec les contrastes. Voix douces, solos détonnants, mots subtils, beats entraînants. Les textes, au cœur du projet, dénoncent, questionnent et interpellent. Mené par Aurelia et Betty, le groupe ouvre la porte d’un univers poétique entre trip­hop, rock, pop et électro.

1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Place Stalingrad Foyer du Grand-Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Sainte-Aube

L’événement Zébrures Sainte-Aube Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole