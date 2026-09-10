Zébrures Sainte-Aube Place Stalingrad Limoges
dimanche 4 octobre 2026 · Place Stalingrad · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Sainte-Aube
Place Stalingrad Foyer du Grand-Théâtre Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 22:00:00
fin : 2026-10-03 23:30:00
Date(s) :
2026-10-03
SainteAube joue avec les contrastes. Voix douces, solos détonnants, mots subtils, beats entraînants. Les textes, au cœur du projet, dénoncent, questionnent et interpellent. Mené par Aurelia et Betty, le groupe ouvre la porte d’un univers poétique entre triphop, rock, pop et électro.
1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Place Stalingrad Foyer du Grand-Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Sainte-Aube
L’événement Zébrures Sainte-Aube Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
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