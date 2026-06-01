Zénith Summer Session, Zénith de Toulouse Métropole, Toulouse

Zénith Summer Session Dimanche 21 juin, 18h00 Zénith de Toulouse Métropole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Pour la toute première fois, le Zénith Toulouse Métropole célèbre la Fête de la Musique et transforme ses terrasses et son hall en véritable spot festif à ciel ouvert.

Concerts live, DJ sets, open air, food & chill : une soirée gratuite et ouverte à toutes et tous pour lancer l’été dans une ambiance conviviale et solaire.

Toute la soirée, la scène La Capsule dans le hall mettra en lumière les talents de la région avec notamment HYL et The Twin Souls, aux côtés d’artistes du tremplin « Décroche le son ». De nouveaux noms révélés prochainement !

Côté platines, Brenda & Trange prendront le contrôle des terrasses pour un DJ set open air, avant une boom finale signée Matt Mendez sur la scène La Capsule.

Pour prolonger l’expérience, une offre food locale imaginée par notre partenaire Maison Pergo sera proposée. Un menu spécialement pensé pour l’événement, à découvrir et à réserver prochainement.

Une première édition pensée comme un grand rendez-vous festif, entre découvertes musicales, coucher de soleil, dancefloor, food locale et bonnes vibes pour découvrir le Zénith sous un nouvel angle !

Zénith de Toulouse Métropole 11 avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com/

Pour la toute première fois, le Zénith Toulouse Métropole célèbre la Fête de la Musique et transforme ses terrasses et son hall en véritable spot festif à ciel ouvert.

© Eric Collet