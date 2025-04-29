ZENTONE, Le Rocher de Palmer, Cenon
ZENTONE, Le Rocher de Palmer, Cenon jeudi 22 octobre 2026.
ZENTONE Jeudi 22 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 27€ | Tarif Abonné.e : 24€ | Tarif Infidèle : 25€ | Tarif PMR/PSH : 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T23:30:00+02:00
La collaboration s’est consolidée au fil d’une tournée marathon : l’aventure a transformé la rencontre entre le punk-rock angevin et l’électro lyonnaise en une formation permanente de huit musiciens. Comme l’explique Julien (High Tone) : « un jeu collectif, une écoute, une énergie partagée » sont nés de cette expérience. L’intégration de Jolly Joseph en tournée a marqué un virage vers des sonorités roots, immortalisées dans l’album Messenger (2025). Pour Raggy (Zenzile), l’enjeu de cet album était de « garder la synergie développée pendant la tournée ». Les sessions d’enregistrement ont privilégié l’énergie brute du direct, des basses lourdes dialoguant avec les touches électroniques. C’est désormais sur scène que cette alchimie prend toute son ampleur : une expérience sonore à vivre intensément.
Dernier album : Messenger, 2025, Jarring Effects / Wiser Records
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/zentone-22102026-1830 »}]
Zenzile (Angers) et High Tone (Lyon) ont uni leurs forces pour devenir Zentone. Ce projet a dépassé l’échange de mixes initial pour s’affirmer comme un groupe de scène soudé par des décennies d’év … France Reggae
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