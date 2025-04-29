ZENTONE, Le Rocher de Palmer, Cenon

ZENTONE Jeudi 22 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 27€ | Tarif Abonné.e : 24€ | Tarif Infidèle : 25€ | Tarif PMR/PSH : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T23:30:00+02:00

La collaboration s’est consolidée au fil d’une tournée marathon : l’aventure a transformé la rencontre entre le punk-rock angevin et l’électro lyonnaise en une formation permanente de huit musiciens. Comme l’explique Julien (High Tone) : « un jeu collectif, une écoute, une énergie partagée » sont nés de cette expérience. L’intégration de Jolly Joseph en tournée a marqué un virage vers des sonorités roots, immortalisées dans l’album Messenger (2025). Pour Raggy (Zenzile), l’enjeu de cet album était de « garder la synergie développée pendant la tournée ». Les sessions d’enregistrement ont privilégié l’énergie brute du direct, des basses lourdes dialoguant avec les touches électroniques. C’est désormais sur scène que cette alchimie prend toute son ampleur : une expérience sonore à vivre intensément.

Dernier album : Messenger, 2025, Jarring Effects / Wiser Records

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/zentone-22102026-1830 »}]

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