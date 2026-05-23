Montpellier

ZEVENT

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-03

ZEVENT, est un projet caritatif destiné à récolter des fonds par le biais du streaming pendant 3 jours.

ZEVENT, est un projet caritatif destiné à récolter des fonds par le biais du streaming pendant 3 jours.

Le plus gros événement caritatif de France sur internet fête ses 10 ans avec une ultime édition. Ce dernier ZEVENT sera le plus grand et le plus ambitieux, pour clore en beauté une décennie de mobilisation au profit de diverses associations.

Le ZEVENT 2026 se déroulera du vendredi 4 au dimanche 6 septembre.

Il sera précédé d’un grand concert d’ouverture, le 3 septembre.

Pendant plus de 50 heures de direct, les créateurs de contenu sur Twitch et leurs invités se mobilisent afin de récolter des fonds pour diverses associations. En 2025, ce sont 16 179 096 € qui ont été récoltés au profit des malades et des soignants.

Le 3 septembre, à 20h, plusieurs milliers de spectateurs sont attendus pour assister à des showcases exceptionnels de

– GIMS

– BigFlo & Oli

– Gazo

– Orchestre Curieux feat Marianne et PV Nova .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : ZEVENT

ZEVENT is a charity project designed to raise funds through streaming for 3 days.

L’événement ZEVENT Montpellier a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT MONTPELLIER